В Хабаровском крае северные посёлки решили накормить с запасом

В Хабаровском крае северный завоз в этом году решили заметно усилить, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании президиума правительства под руководством губернатора Дмитрий Демешин стало известно, что в отдалённые районы отправят более 51 тысячи тонн продовольствия. Это почти на треть больше прошлогоднего объёма.
Но главной темой стали не цифры, а жалобы людей. Жители северных посёлков сообщали, что на полках порой не хватает даже обычных товаров длительного хранения. Дмитрий Демешин потребовал смотреть не на красивые отчёты, а на то, что реально нужно сёлам, где навигацию ждут как короткое северное лето.
Теперь за каждым районом закрепят отдельного куратора. Именно он должен будет следить, хватает ли людям продуктов, а не просто считать доставленные тонны.
Северный завоз для Хабаровского края — почти отдельная наука выживания. Восемь северных районов с населением около 88 тысяч человек снабжают сразу несколькими способами: по воде во время навигации, по зимникам и даже самолётами. За первые месяцы 2026 года туда уже доставили более 428 тонн продуктов.
С апреля продукты начали регулярно возить авиарейсами в Охотск и Аян. Для северян это означает не только более свежие скоропортящиеся товары, но и шанс купить их без почти «золотой» наценки, которая раньше неизбежно появлялась после длинной дороги.
Власти также хотят уменьшить зависимость северных территорий от дорогого завоза. В небольших посёлках предлагают строить теплицы и поддерживать местное производство. По мнению губернатора, север может не только ждать баржи с продуктами, но и частично обеспечивать себя сам.
Ещё одна идея — создать в северных районах крупные торгово-логистические центры с холодильниками и складами. Тогда продукты можно будет завозить большими партиями и хранить до следующей навигации, а не жить по принципу «успели привезти — хорошо, не успели — ждём».
Одновременно в северные территории доставят более 23 тысяч тонн нефтепродуктов и свыше 11 тысяч тонн угля. Часть грузов перевезёт компания Росатом Арктика по соглашению с краем.