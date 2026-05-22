Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае северные посёлки решили накормить с запасом

Жителям севера пообещали больше продуктов, новые склады и дешёвую доставку.

В Хабаровском крае северный завоз в этом году решили заметно усилить, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании президиума правительства под руководством губернатора Дмитрий Демешин стало известно, что в отдалённые районы отправят более 51 тысячи тонн продовольствия. Это почти на треть больше прошлогоднего объёма.

Но главной темой стали не цифры, а жалобы людей. Жители северных посёлков сообщали, что на полках порой не хватает даже обычных товаров длительного хранения. Дмитрий Демешин потребовал смотреть не на красивые отчёты, а на то, что реально нужно сёлам, где навигацию ждут как короткое северное лето.

Теперь за каждым районом закрепят отдельного куратора. Именно он должен будет следить, хватает ли людям продуктов, а не просто считать доставленные тонны.

Северный завоз для Хабаровского края — почти отдельная наука выживания. Восемь северных районов с населением около 88 тысяч человек снабжают сразу несколькими способами: по воде во время навигации, по зимникам и даже самолётами. За первые месяцы 2026 года туда уже доставили более 428 тонн продуктов.

С апреля продукты начали регулярно возить авиарейсами в Охотск и Аян. Для северян это означает не только более свежие скоропортящиеся товары, но и шанс купить их без почти «золотой» наценки, которая раньше неизбежно появлялась после длинной дороги.

Власти также хотят уменьшить зависимость северных территорий от дорогого завоза. В небольших посёлках предлагают строить теплицы и поддерживать местное производство. По мнению губернатора, север может не только ждать баржи с продуктами, но и частично обеспечивать себя сам.

Ещё одна идея — создать в северных районах крупные торгово-логистические центры с холодильниками и складами. Тогда продукты можно будет завозить большими партиями и хранить до следующей навигации, а не жить по принципу «успели привезти — хорошо, не успели — ждём».

Одновременно в северные территории доставят более 23 тысяч тонн нефтепродуктов и свыше 11 тысяч тонн угля. Часть грузов перевезёт компания Росатом Арктика по соглашению с краем.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше