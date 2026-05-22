В Хабаровском крае северные посёлки решили накормить с запасом

Северный завоз для Хабаровского края — почти отдельная наука выживания. Восемь северных районов с населением около 88 тысяч человек снабжают сразу несколькими способами: по воде во время навигации, по зимникам и даже самолётами. За первые месяцы 2026 года туда уже доставили более 428 тонн продуктов.