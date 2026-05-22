В РПЦ допустили использование ИИ для разъяснения Библии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект можно использовать для разъяснения Библии, но только если сделать нейросети запрос с анализом и источниками. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).
«Если делать запрос с анализом и источниками, то вполне можно [использовать], просто он выдаст то, что касается цитат Святоотеческого наследия. Но их можно перепроверить, если они смущают. Поэтому я не вижу ничего плохого», — рассказал епископ.
Он отметил, что быстрый ответ без анализа — это одно. А если попросить искусственный интеллект сделать анализ, то есть привлечь источники и попросить сослаться на них, — это уже совершенно другое.