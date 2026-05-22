Хабаровчанин пообещал икру и исчез с 302 тысячами руб

В Хабаровске 34 летний местный житель осуждён за мошенничество в крупном размере. По данным суда, мужчина обманул покупательницу, пообещав продать икру и получив за неё 302 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Согласно материалам дела, в октябре 2024 года фигурант сообщил знакомому о якобы имеющейся у него икре для продажи. Тот передал информацию подруге, которая и перевела деньги. Однако осуждённый не выполнил обязательства и потратил средства на личные нужды.
В ходе судебного процесса обвиняемый признал вину в полном объёме и полностью возместил причинённый ущерб. Тем не менее, с учётом имеющихся судимостей, суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
