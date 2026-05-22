В микрорайоне Березовка продолжается строительство нового спортивного комплекса рядом со школой № 1 имени Героя Российской Федерации С. В. Орлова. С просьбой построить стадион к депутату Госдумы от Хабаровского края, руководителю регионального отделения партии «Единой России» Максиму Иванову обратились сами жители Березовки. Вопрос проработали совместно с правительством края и муниципалитетом, после чего в городской бюджет было заложено финансирование. «Школа должна давать ребенку не только знания. Она должна давать развитие: спорт, общение, характер, привычку быть в движении. И очень важно, чтобы ребенок занимался этим не из-под палки, а с интересом. Для этого сама школьная среда должна быть такой, куда хочется приходить», — отметил Максим Иванов. Рядом со школой появятся стадион с трибунами для зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, а также зона с уличными тренажерами. Пользоваться спортивной инфраструктурой смогут не только ученики школы № 1, но и ребята из соседней школы № 2. Сдать объект планируется уже этим летом.
Максим Иванов: «Школа должна быть местом, где ребенку интересно расти»
