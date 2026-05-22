Профсоюзы России предложили утвердить в стране социальный суверенитет

В текущих условиях возникает запрос на переход к экономике развития человека, подчеркнули в ФНПР. Сюда входит не только обучение, но и продолжительность активной жизни, социальная мобильность, качество городской среды, доверие к институтам, возможность самореализации без смены страны проживания. В отличие от станка, который изнашивается, человек, получая новые навыки и сохраняя здоровье, со временем производит больше и дольше.