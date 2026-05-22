Профсоюзы России предложили утвердить в стране социальный суверенитет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России предложила утвердить в стране социальный суверенитет, который предполагает способность РФ воспроизводить, сохранять и развивать человеческий потенциал, опираясь на собственные институциональные и ценностные основы. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникаций ФНПР.
По мнению профсоюзов, механическое копирование зарубежных моделей без учета структуры российской экономики, культурного кода и распределения ответственности между трудом и капиталом может привести к бюджетному кризису или к деградации мотивации. Социальный суверенитет предполагает способность страны самостоятельно воспроизводить, сохранять и развивать человеческий потенциал, опираясь на институциональные и ценностные основы, без зависимости от заимствованных моделей социальной политики.
«Если мы потеряем способность развивать своих людей, никакой технологический суверенитет нас не спасет. Расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку — это не издержки, а инвестиции с накопительным эффектом, главный источник долгосрочной производительности и внутреннего спроса», — сказала заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина.
В текущих условиях возникает запрос на переход к экономике развития человека, подчеркнули в ФНПР. Сюда входит не только обучение, но и продолжительность активной жизни, социальная мобильность, качество городской среды, доверие к институтам, возможность самореализации без смены страны проживания. В отличие от станка, который изнашивается, человек, получая новые навыки и сохраняя здоровье, со временем производит больше и дольше.
Понятие социального суверенитета и подходы к практической реализации этой концепции профсоюзы предлагают закрепить в Генеральном соглашении между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2027−2029 годы.