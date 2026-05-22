В Красноярске повысят эффективность работы роддомов и стоматологий путем реорганизации

«Современная система родовспоможения сложилась в 1970—1980 годах, когда число родов в Красноярске достигало 20 тыс. в год, после рождения ребенка женщины находились в учреждениях до 14 дней. Сейчас число родов в данных учреждениях снизилось почти на 40%, а срок пребывания в них сократился до 3−5 дней. Более того, за последние 5 лет число родов в этих родильных домах сократилось почти на 17%, а в Центре охраны материнства и детства, наоборот, увеличилось на 19,5%. Сохранение четырех разрозненных юридических лиц при такой нагрузке ведет к снижению качества помощи — прежде всего при осложненных беременностях. Показательна и статистика переводов: только за прошлый год из роддомов в другие стационары было переведено 477 пациенток. Каждый такой перевод — это дополнительный риск для матери и ребёнка, потеря времени, дублирование диагностики. Устранить эту проблему без единого управления невозможно. Оно позволит решить проблемы отдельных учреждений: разрозненное регулирование и финансирование, неравномерное распределение нагрузки, нарушение маршрутизации пациенток из женских консультаций в родильные дома».