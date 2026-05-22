В Красноярске повысят эффективность работы роддомов и стоматологий путем реорганизации

Депутаты рассмотрели предложение правительства края об изменении структуры учреждений родовспоможения и стоматологий, работающих в Красноярске.
Министр здравоохранения края Алексей Коноваленко сообщил, что четыре городских межрайонных роддома (№№ 1, 2, 4, 5) и краевой медикогенетический центр войдут в состав краевого Центра охраны материнства и детства. Цель преобразований — повышение качества и доступности медпомощи. После объединения учреждения станут структурными подразделениями без статуса юридического лица под единым управлением, что позволит более эффективно использовать материальные, финансовые и кадровые ресурсы.
Как отметил Коноваленко, это предложение — реакция на изменения, продиктованные временем:
«Современная система родовспоможения сложилась в 1970—1980 годах, когда число родов в Красноярске достигало 20 тыс. в год, после рождения ребенка женщины находились в учреждениях до 14 дней. Сейчас число родов в данных учреждениях снизилось почти на 40%, а срок пребывания в них сократился до 3−5 дней. Более того, за последние 5 лет число родов в этих родильных домах сократилось почти на 17%, а в Центре охраны материнства и детства, наоборот, увеличилось на 19,5%. Сохранение четырех разрозненных юридических лиц при такой нагрузке ведет к снижению качества помощи — прежде всего при осложненных беременностях. Показательна и статистика переводов: только за прошлый год из роддомов в другие стационары было переведено 477 пациенток. Каждый такой перевод — это дополнительный риск для матери и ребёнка, потеря времени, дублирование диагностики. Устранить эту проблему без единого управления невозможно. Оно позволит решить проблемы отдельных учреждений: разрозненное регулирование и финансирование, неравномерное распределение нагрузки, нарушение маршрутизации пациенток из женских консультаций в родильные дома».
Министр здравоохранения края пообещал, что после реорганизации объемы помощи пациенткам не уменьшатся, сокращения персонала учреждений не планируется.
Изменения коснутся и сети стоматологий. Так, к правобережной стоматологической поликлинике № 1 присоединятся № 3 и № 7. На левом берегу к стоматологии № 2 присоединятся №№ 4, 5 и 8. Ожидается, что новая структура позволит удовлетворить повышенный спрос на стоматологические услуги. С расширением зон обслуживания пациент сможет записаться в любой филиал, проще станет получить консультации узких специалистов (ортопедов, ортодонтов, пародонтологов) и ряд востребованных диагностических исследований. Также благодаря созданию единого цифрового контура и колл-центра с продуманной маршрутизацией пациентов вырастет эффективность труда медперсонала и общая результативность учреждений.
Оба предложения рассмотрены краевой комиссией по оценке последствий реорганизации госучреждений и признаны целесообразными, не влекущими негативных социальных последствий.
«Это решение — ответ на изменившуюся демографическую ситуацию и современные требования к здравоохранению. Медицинская помощь должна быть доступной, качественной и удобной. Если мы говорим про стоматологии, то после присоединения пациенты смогут записаться на прием к стоматологу в любой филиал, который ближе к работе или дому. Помощь в сфере родовспоможения станет более слаженной и качественной. Жители нередко жалуются нам на работу женских консультаций — и мы их слышим. Разрозненная система, где каждый роддом сам по себе, не дает врачам сосредоточиться на самом сложном. Объединение — это не бюрократическая реструктуризация, это возможность, чтобы каждая беременная женщина в Красноярске получала помощь там, где ей будет лучше всего», — рассказал председатель комитета ЗС по охране здоровья и социальной защиты Илья Зайцев.
Вопрос реорганизации был единогласно поддержан членами комитета и будет рассмотрен на ближайшей сессии краевого парламента 28 мая.