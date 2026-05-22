Стала известна новая причина пропажи Героя РФ Асылханова: «Получается логично»

Пропавший в апреле в кемеровской Юрге Герой РФ Алексей Асылханов мог вернуться я в зону спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил бывший следователь, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. По словам Козлова, Асылханов мог сделать так из-за ответственности и значимости своей роли в спецоперации.
«В таком случае логичными являются его действия — взял с собой все документы и уехал в неизвестном для бытового окружения направлении на автомобиле, и именно поэтому его не могут найти в Юрге», — предположил Козлов.
Асылханов — ветеран СВО, в декабре 2024 года был награжден «Золотой Звездой» Героя России. На тот момент рядовой уничтожил 15 танков и 50 единиц боевой бронированной техники. После того как Асылханов пропал в городе Юрге, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.
Ранее Козлов предполагал, что основными версиями исчезновения Асылханова следует рассматривать несчастный случай и бытовой конфликт.