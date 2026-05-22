Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна новая причина пропажи Героя РФ Асылханова: «Получается логично»

Экс-следователь Козлов: пропавший в Юрге Герой РФ мог вернуться в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший в апреле в кемеровской Юрге Герой РФ Алексей Асылханов мог вернуться я в зону спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил бывший следователь, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. По словам Козлова, Асылханов мог сделать так из-за ответственности и значимости своей роли в спецоперации.

«В таком случае логичными являются его действия — взял с собой все документы и уехал в неизвестном для бытового окружения направлении на автомобиле, и именно поэтому его не могут найти в Юрге», — предположил Козлов.

Асылханов — ветеран СВО, в декабре 2024 года был награжден «Золотой Звездой» Героя России. На тот момент рядовой уничтожил 15 танков и 50 единиц боевой бронированной техники. После того как Асылханов пропал в городе Юрге, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

Ранее Козлов предполагал, что основными версиями исчезновения Асылханова следует рассматривать несчастный случай и бытовой конфликт.