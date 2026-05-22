На заседании президиума правительства Хабаровского края, которое провёл губернатор Дмитрий Демешин, особое внимание уделили вопросам северного завоза. В этом году в труднодоступные районы региона планируется доставить свыше 51 тысячи тонн продовольствия — это на 30% больше, чем в прошлом году. Однако глава края подчеркнул, что важно не просто увеличивать объёмы, а ориентироваться на реальные потребности жителей. Он обратил внимание, что в ряде северных сёл и посёлков по-прежнему не хватает товаров длительного хранения, и поручил министерству промышленности и торговли закрепить за каждым северным районом ответственных кураторов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Из докладов кураторов у вас будет складываться объективная картина по потребности. Не сколько мы поставили, а сколько нужно в районе», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В северный завоз включены восемь районов края, где проживает около 88 тысяч человек. Основные грузы доставляются водным транспортом в период навигации, а также по зимним автодорогам и авиацией. За первые четыре месяца 2026 года в северные районы уже поступило более 428 тонн продуктов.
С апреля этого года в Хабаровском крае запустили доставку продовольствия в Охотск и Аян на регулярных авиарейсах. Это позволило жителям отдалённых сёл получать скоропортящиеся продукты по более доступным ценам.
В крае действует программа субсидирования доставки социально значимых продуктов, которая включает 28 позиций. На эти цели в бюджете предусмотрено более 31 млн рублей, дополнительно будет направлено ещё 33 млн. Это позволит субсидировать доставку 1270 тонн продовольствия. С января следующего года перечень субсидируемых товаров планируется расширить еще на четыре позиции.
План завоза продовольствия в северные районы Хабаровского края увеличили на 30%. Фото: Вячеслав Реутов.
В ходе обсуждения губернатор Дмитрий Демешин отметил, что можно частично замещать дорогостоящий завоз собственной продукцией — тем, что реально вырастить или произвести в северных условиях с поддержкой государства. Примеры других регионов показывают, что в небольших посёлках можно строить теплицы. Край готов субсидировать такие проекты. Глава региона также поручил проработать инициативы коренных малочисленных народов, готовых заниматься сельским хозяйством и оленеводством.
Еще один актуальный вопрос — создание в северных районах торгово-логистических центров — складов сухого и холодного хранения. Это позволит завозить товары большими партиями, хранить их и постепенно распределять, не дожидаясь следующей навигации. Такую задачу глава региона обозначил перед правительством края.
Что касается обеспечения северных районов топливом, в навигацию планируется завезти 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов и 11,2 тыс. тонн угля. Часть этих грузов в этом году доставит единый морской оператор АО «Росатом Арктика», с которым край заключил соглашение в рамках пилотного проекта.
