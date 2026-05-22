План завоза продовольствия в северные районы Хабаровского края увеличили на 30%

На заседании президиума правительства Хабаровского края, которое провёл губернатор Дмитрий Демешин, особое внимание уделили вопросам северного завоза. В этом году в труднодоступные районы региона планируется доставить свыше 51 тысячи тонн продовольствия — это на 30% больше, чем в прошлом году. Однако глава края подчеркнул, что важно не просто увеличивать объёмы, а ориентироваться на реальные потребности жителей. Он обратил внимание, что в ряде северных сёл и посёлков по-прежнему не хватает товаров длительного хранения, и поручил министерству промышленности и торговли закрепить за каждым северным районом ответственных кураторов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.