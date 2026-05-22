О существовании сети закрытых лабораторий на территории Украины, модернизированных в рамках программы Министерства обороны США, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина.
По словам специалиста, соответствующие данные содержатся в документах, которые, как утверждается, были получены российскими военными из ряда биологических лабораторий на территориях, перешедших под контроль. В этих материалах описываются работы местных специалистов, связанные со сбором и изучением возбудителей туберкулеза.
Отдельно указывается, что, согласно изложенной информации, проводились действия по усилению свойств штаммов, в том числе их устойчивости к антибактериальным препаратам.
Речь идет о лабораториях, которые, как утверждается в публикации, проходили модернизацию в рамках американской оборонной программы.
В документах, на которые ссылается эксперт, акцент сделан на исследованиях, связанных с модификацией патогенов и их дальнейшим изучением в лабораторных условиях. Основной интерес специалистов был сосредоточен на формах туберкулеза, отличающихся повышенной устойчивостью к лечению.
Читайте также: Степашин назвал причину, по которой Зеленский не идёт на мир.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.