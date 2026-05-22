Дорогая поездка в столовую: ребёнок в окне авто обошёлся жительнице Уссурийска в 6000 рублей

Сотрудники ГАИ Уссурийска привлекли к административной ответственности местную жительницу за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего. Поводом для проверки стала видеозапись, распространённая в социальных сетях: на кадрах видно, как ребёнок высунулся из окна движущегося автомобиля KIA на улице Некрасова, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«27-летняя местная жительница пояснила, что причиной, по которой ребёнок высунулся в пассажирское окно автомобиля, стало его плохое самочувствие после приёма пищи в столовой. С автомобилисткой проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
В отношении автомобилистки составлены два административных протокола — по частям 2 и 3 статьи 12.23 КоАП РФ. В итоге ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 6000 рублей.