Дорогая поездка в столовую: ребёнок в окне авто обошёлся жительнице Уссурийска в 6000 рублей

Мать объяснила поступок недомоганием ребёнка.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники ГАИ Уссурийска привлекли к административной ответственности местную жительницу за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего. Поводом для проверки стала видеозапись, распространённая в социальных сетях: на кадрах видно, как ребёнок высунулся из окна движущегося автомобиля KIA на улице Некрасова, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«27-летняя местная жительница пояснила, что причиной, по которой ребёнок высунулся в пассажирское окно автомобиля, стало его плохое самочувствие после приёма пищи в столовой. С автомобилисткой проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В отношении автомобилистки составлены два административных протокола — по частям 2 и 3 статьи 12.23 КоАП РФ. В итоге ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 6000 рублей.