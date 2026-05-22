Массовое убийство в Гондурасе: жертвами стали 14 человек, включая трех сестер

В Гондурасе три сестры стали жертвами разборок банд за «крышевание» плантаций масличной пальмы. Вооруженные люди ворвались на ферму в департаменте Колон и убили 14 человек, в том числе трех женщин. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Infobae.
— Это были трудолюбивые женщины из бедных семей, которые просто пытались заработать себе на хлеб насущный на этих землях. Несправедливо, что их жизни были отняты таким образом, — цитирует издание рыдающую местную жительницу, пожелавшую остаться анонимной из-за опасений расправы.
Министр безопасности Герсон Веласкес назвал жестокое массовое убийство терактом. Полиция ведет расследование.
Регион Бахо-Агуан исторически был зоной ожесточенных аграрных конфликтов, где передел «пальмового бизнеса» повлек за собой множество смертей, говорится в сообщении.
4 января СМИ сообщили, что боевики напали на село Касуван-Даджи, которое находится на территории штата Нигер на севере Нигерии, приехав в него на мотоциклах и открыв беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников и убили около 30 человек. По данным журналистов, в различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников и похищают скот. Правительство Нигерии привлекает национальные войска для борьбы с боевиками.