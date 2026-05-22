SpaceX вновь отложила испытательный полет Starship нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила 12-й испытательный полет прототипа космического корабля Starship уже после начала обратного отсчета.
После открытия окна для запуска специалисты SpaceX несколько раз переносили время старта из-за технических неполадок. Команда SpaceX рассчитывала успеть устранить их в течение нескольких минут. «Мы не сможем вовремя разрешить эту проблему сегодня, так что нам придется отложить запуск», — сказал в итоге ведущий трансляции, которая велась в X.
Первоначально запуск должен был состояться 19 мая, однако его перенесли на 21 мая. Теперь SpaceX планирует осуществить новую попытку запуска Starship 22 мая.
Старт должен стать первым полетом Starship S39 — представителя третьего поколения V3 ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории, ее высота составляет 124 м, а тяга — около 8 тыс. тонн.
Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовый ускоритель Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.