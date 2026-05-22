Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке почти готов к открытию

Во Владивостоке на сопке Орлиное Гнездо почти закончили отделку фасада и установку витражей будущего филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Приморского края. Строители работают круглосуточно. Сейчас идёт черновая отделка здания. Ведётся монтаж инженерных систем и подъёмного оборудования.
Проект реализует компания «Стройтрансгаз-Восток». Заказчик — Фонд «Национальное культурное наследие». Проект выполняется в рамках федеральной программы создания четырёх новых культурных центров в России. Эту программу запустили в 2018 году. Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Антон Купченко рассказал, что строители переходят к завершающим этапам внутренних работ.
Здание станет ультрасовременным музеем. В нём будут передовые системы климат-контроля. Музей оснастят тройным типом пожаротушения. Там установят уникальную систему очистки воздуха. Музей будет доступным для всех посетителей. В том числе для маломобильных групп граждан.
Вообще на сопке Орлиное Гнездо, в самой высокой точке исторического центра Владивостока, появятся сразу три культурных объекта. Там будет филиал Российского государственного института сценических искусств, филиал Мариинского театра и филиал Третьяковской галереи.
22 мая 2026 года Третьяковской галерее исполнилось 170 лет. Музей основал Павел Третьяков. В последние годы музей расширился за пределы Москвы. В 2024 году открылся филиал в Самаре, в 2025 году открылся филиал в Калининграде.