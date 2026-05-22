В Хабаровске сожгут тысячи роз и гвоздик с опасным вредителем

В Хабаровске запретили ввоз крупной партии импортных цветов после обнаружения опасного карантинного вредителя, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Под уничтожение попадут более трёх тысяч срезанных цветов, заражённых западным цветочным трипсом.
Проверку провели на складе временного хранения в Хабаровске. Всего инспекторы досмотрели 36,4 тысячи цветов. Образцы направили на исследование в Хабаровский филиал АПК НАЦРЫБА.
Экспертиза показала, что опасный вредитель находился в кустовых розах, гвоздиках, декоративных подсолнухах и статице. Больше всего заражённых оказалось среди роз — 2,3 тысячи штук. Также под запрет попали 500 гвоздик, 75 подсолнухов и 800 веток статицы.
Западный цветочный трипс считается одним из самых опасных вредителей для тепличных и декоративных культур. Эти мелкие насекомые быстро размножаются, повреждают растения и могут переносить вирусы. Избавиться от них потом бывает сложнее, чем от незваных гостей после дачного шашлыка — трипсы умеют прятаться почти везде.
Россельхознадзор принял решение полностью запретить ввоз заражённой партии в Хабаровский край. Все цветы уничтожат.