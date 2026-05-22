Синоптик рассказал, как будет выглядеть зима в России: продолжительность сезона изменится

В России изменится продолжительность снежной зимы. Холодный сезон в стране станет короче. Традиционная русская зима «съежится». С таким утверждением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, цитирует ТАСС.
Синоптик оповестил, что видимые изменения могут произойти уже через пять лет. При этом зима не будет бесснежной. По прогнозу синоптика, вероятность морозов сохранится.
«Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто “съежится”, станет меньше по продолжительности», — предупредил Александр Шувалов.
В Московском регионе к выходным прогнозируют похолодание. В нескольких областях России на неделе стояла нехарактерная для мая жаркая погода. В том числе, аномальную температуру фиксировали в Москве. В выходные в столице будет не более +26 градусов.