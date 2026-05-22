В Омской области ужесточат защиту зеленых насаждений

Законодательное Собрание Омской области приступило к рассмотрению законопроекта об охране зеленых насаждений. Документ направлен на создание единой системы защиты природных территорий, включая городские леса, парки и аллеи.
Инициатива предусматривает закрепление базовых принципов охраны зелени на региональном уровне. Закон определит полномочия областных властей и муниципалитетов, а также установит механизмы участия граждан и общественных организаций в сохранении природной среды. Отдельное внимание уделено системе учета насаждений и правилам благоустройства.
Для Омской области вопрос особенно актуален из-за климатических особенностей и высокой нагрузки на экологию. Зеленые зоны снижают запыленность воздуха, удерживают влагу и защищают от ветровой эрозии. В условиях изменения климата и частых засух их роль как естественного барьера только возрастает.
Эксперты отмечают, что сохранение лесополос и парков становится частью системы экологической безопасности. Для аграрных территорий это критически важно: состояние зеленых зон влияет на сохранение почв и водный баланс, что напрямую связано с устойчивостью сельского хозяйства.
Принятие закона позволит перейти к более системному подходу в защите природы и усилить контроль за сохранением зеленых зон как в городах, так и в сельских районах региона.