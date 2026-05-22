Не смогли казнить: жуткий сбой при инъекции в США

Власти американского штата Теннесси продлили жизнь осужденному, казнь которого не удалось провести из-за неудачной попытки введения смертельной инъекции, сообщает CNN.
Речь идет о 57-летнем Тони Каррутерс. По данным телеканала, исполнение приговора было назначено на четверг, однако процедура сорвалась: сотрудники не смогли обнаружить подходящую вену, чтобы установить катетер.
После неудачной попытки губернатор штата принял решение предоставить осужденному отсрочку исполнения смертного приговора сроком на один год.
Как уточняется, Каррутерс был приговорен к высшей мере наказания за убийство трех человек, совершенное в 1994 году.
Схожие ситуации срывов исполнения смертных приговоров в США уже происходили ранее. В частности, в штате Айдахо после ряда инцидентов при проведении инъекций на уровне законодательства рассматривались изменения, и в качестве альтернативного способа казни был закреплен расстрел как основной метод.
Читайте также: Жуткая тайна биолабораторий: на Украине вскрыли опасные опыты.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.