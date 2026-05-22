Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство новосибирского синхротрона СКИФ практически завершено

Часть станций уже оснащена оборудованием.

Источник: НДН.ИНФО

Строительство новосибирского Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) почти завершено: объект готов на 99,7%, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем канале в МАКС.

Губернатор вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым посетили СКИФ и осмотрели результаты работы. Оборудование для семи экспериментальных станций первой очереди уже готово. На станциях «Быстропротекающие процессы» и «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» установлены приборы.

Сложные устройства разработали ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева и других учреждений Сибирского отделения РАН. Также в России впервые создано 88 элементов оборудования.

Проект СКИФа инициировал Президент России Владимир Путин. Комплекс состоит из 34 зданий.

Татьяна Картавых