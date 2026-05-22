Строительство новосибирского синхротрона СКИФ практически завершено

Строительство новосибирского Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) почти завершено: объект готов на 99,7%, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем канале в МАКС.
Губернатор вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым посетили СКИФ и осмотрели результаты работы. Оборудование для семи экспериментальных станций первой очереди уже готово. На станциях «Быстропротекающие процессы» и «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» установлены приборы.
Сложные устройства разработали ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева и других учреждений Сибирского отделения РАН. Также в России впервые создано 88 элементов оборудования.
Проект СКИФа инициировал Президент России Владимир Путин. Комплекс состоит из 34 зданий.
Татьяна Картавых