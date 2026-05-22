Новосибирцам дали советы, как накопить на отпуск за короткий срок

Крупные траты становятся проблемой не из-за суммы, а из-за короткого срока подготовки, когда человек пытается отложить больше, не учитывая структуру расходов, пояснила «Газете.Ru» доктор экономических наук Ирина Шацкая.
Эксперт рекомендует сразу фиксировать сумму накоплений в бюджете наравне с обязательными платежами, а экономить — на переменных тратах: доставке, развлечениях, спонтанных покупках.
Также стоит сократить частоту мелких транзакций и хранить накопления на отдельном счёте — это снижает риск спонтанных трат. И последнее: при планировании важно закладывать запас на рост цен, чтобы итоговой суммы хватило на реализацию задуманного.