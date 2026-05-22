Учения с участием 10 тысяч военных начинаются в Финляндии у границ с РФ

Неподалеку от российской границы в Финляндии начинаются крупные сухопутные учения «Карельский меч». Учения продлятся до 29 мая.
Учения проводятся в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво. Участвуют в маневрах примерно 10 тыс. солдат, в том числе из Британии и США.
По данным сухопутных войск, задействовано 1,5 тыс. единиц техники. Кроме того, состоятся тренировочные вылеты авиации Финляндии и стран-союзников.
Напомним, что в четверг президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Подобные ядерные маневры стали самыми крупными после развала СССР. В учениях принимают участие 64 тыс. человек и более 7,8 тыс. единиц техники. При этом президент РФ отметил, что Россия не намерена участвовать в гонке вооружений.