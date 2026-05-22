Пострадавшие при обрушении балкона в севастопольской школе освобождены от ЕГЭ

Выпускников, пострадавших при обрушении балкона в школе в Каче, освободят от сдачи экзаменов и помогут с поступлением в вузы. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в больнице сейчас находятся 10 человек. Состояние двоих детей тяжелое, одного из них планируют отправить на лечение в Москву.

— Сейчас экзамены сдавать, очевидно, невозможно, поэтому по среднему баллу ребята получат аттестаты. А дальше будем помогать им поступить в те вузы, которые они выбрали, — сказал Развожаев.

Губернатор отметил, что будет лично заниматься каждым ребенком, передает Telegram-канал СТВ.

20 мая сообщалось, что девять детей получили травмы в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе. Возбуждено уголовное дело.