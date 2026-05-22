В Хабаровске расширяют перечень выращиваемых лесных культур

По поручению губернатора «Хабспецхоз» начал выращивать не только лесные, но и декоративные культуры для украшения общественных пространств Хабаровска и других населённых пунктов. Рабочий день сотрудников теперь начинается с обхода цветочных теплиц, где выращивают 12 видов цветочной рассады: бегонии, петунии, бархатцы и другие. Всего — около 10 тысяч растений. Первая партия отправится на городские клумбы уже через неделю.