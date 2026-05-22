В Хабаровском крае стартовал новый этап реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевая задача — не только восстановление лесов, но и создание комфортной окружающей среды в населённых пунктах региона, как поручил губернатор Дмитрий Демешин. Именно с этих целей начинается каждый рабочий день в КГСАУ «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» («Хабспецхоз»), сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки края.
Сейчас в учреждении идёт активная кампания по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления. В марте на снегование заложили 1,5 тонны семян сосны корейской — технология позволяет семенам набраться сил под «одеялом» из снега и песка. Одновременно на автоматизированных линиях идёт работа с лиственницей: торфяные кассеты движутся по ленте, где система высаживает семена и закрывает их мульчей для защиты от высыхания.
В Хабаровске расширяют перечень выращиваемых лесных культур. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
В каждом контейнере — 45 ячеек. Всего в 15 теплицах разместят около 85,5 тысяч таких контейнеров. К октябрю специалисты оценят состояние сеянцев и направят их для восстановления лесов на вырубках и гарях. В двух теплицах уже растёт берёза каменная, а в 11 доращиваются двухлетние саженцы сосны.
По поручению губернатора «Хабспецхоз» начал выращивать не только лесные, но и декоративные культуры для украшения общественных пространств Хабаровска и других населённых пунктов. Рабочий день сотрудников теперь начинается с обхода цветочных теплиц, где выращивают 12 видов цветочной рассады: бегонии, петунии, бархатцы и другие. Всего — около 10 тысяч растений. Первая партия отправится на городские клумбы уже через неделю.
«В прошлом году мы высадили около 100 экземпляров миндаля трехлопастного. В народе его называют еще “сакурой”. Миндаль отлично прижился и сейчас радует своим цветением. Будем считать его нашей “дальневосточной сакурой”. Наши 100 саженцев сосны сейчас украшают городскую дамбу, в скором времени ждем, когда и миндаль сможет радовать своим видом жителей и гостей краевой столицы», — прокомментировал руководитель учреждения Евгений Ризен.
КГСАУ «Хабспецхоз» продолжит работу по двум направлениям: восстановление лесов и озеленение городов. Это вклад не только в экологическое благополучие региона, но и в создание комфортной городской среды для жителей Хабаровска и всего края.
