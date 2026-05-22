В Хабаровске начнут готовить киберспециалистов со знанием китайского

В Хабаровске студентов собираются учить не только программированию, ветеринарии и архитектуре, но и китайскому языку, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новые образовательные программы появятся в рамках сотрудничества вузов Хабаровского края с университетами Китайской Народной Республики.
О развитии партнёрства объявили после старта Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, который официально дали Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине.
Одним из главных участников программы станет Тихоокеанский государственный университет. Сейчас вуз сотрудничает уже с 45 образовательными организациями Китая, а число студентов из КНР превысило 1200 человек.
В ближайшее время университет планирует открыть совместные программы по компьютерной безопасности, автоматизации, ветеринарии и архитектуре. Обучение будет строиться по формуле «специальность плюс язык». То есть будущих айтишников, инженеров и ветеринаров собираются готовить сразу с высоким уровнем китайского языка — чтобы специалист мог не только написать код или спроектировать здание, но и спокойно обсудить это с партнёрами из Харбина или Даляня без помощи переводчика.
Кроме того, университет собирается развивать совместные научные проекты с КНР. Речь идёт об исследованиях в туризме, металлургии, предпринимательстве, аддитивных технологиях и создании цифровых двойников для разных отраслей экономики.
Активно сотрудничает с китайскими вузами и Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Сейчас там действуют 12 совместных образовательных программ. Они связаны со строительством, транспортом, автоматикой и управлением техническими системами.
Совместно с Даляньским транспортным университетом в Хабаровске уже работает Международная транспортная академия. А в Российско-Китайском транспортном институте по программам двух дипломов обучается 881 студент из Китая.
Похоже, времена, когда знание китайского в Хабаровске считалось просто полезным бонусом, уходят всё дальше в прошлое. Теперь это постепенно становится рабочим инструментом для инженеров, айтишников и даже ветеринаров.