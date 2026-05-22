Экологическая модернизация, преображение Центрального парка, возрождение истории Красноярска: как РУСАЛ готовится к 400-летию Красноярска

В Красноярске с участием заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, губернатора края Михаила Котюкова, представителей краевого правительства и крупного бизнеса прошло выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска. Участники обсудили ключевые проекты, которые реализуют крупные компании. Так, РУСАЛ еще год назад подписал с правительством Красноярского края соглашение о сотрудничестве при подготовке к празднованию. Документ включает перечень из 13 мероприятий. В рамках соглашения РУСАЛ возводит новые цеха Красноярского алюминиевого завода, что обеспечит существенный вклад в улучшение экологии города. Новые корпуса, где при производстве алюминия будут исключены выбросы бензапирена, а выбросы фторидов снижены в 3−5 раз, уже готовы, ведется монтаж оборудования. Еще один важный пункт из перечня — преображение Центрального парка. Концепция реконструкции гармонично соединяет историю и современность Красноярска. Основу насаждений, как и 200 лет назад, когда под парк огородили часть леса на краю города, составят сосны: взамен инвазивного клена ясенелистного сейчас высаживают крупномерные 5-метровые сосны. Кстати, на территории парка осталось и несколько сосен, возраст которых оценивается в 140−150 лет. Проект обновления предусматривает восстановление исторических объектов: Русской беседки, построенной в 1891 году к приезду цесаревича Николая, здания клуба вольно-пожарного общества, которое изначально строилось как помещение общественного собрания; Также реконструирована историческая решетка вдоль улицы Карла Маркса. «Я был в парке год назад и не могу не отметить, что на этом объекте произошли серьезные изменения. Парк преобразился к лучшему, при этом сохранил свою особенную атмосферу», — отметил, побывав на месте реконструкции, заместитель председателя Правительства России Александр Новак. РУСАЛ большое внимание уделяет сохранению истории Красноярска, проводя реставрацию памятных зданий. Исторический квартал на улице Горького уже несколько лет радует гостей и жителей города. Восстановлен первоначальный облик здания на Ленина, 88. Ведется реставрация двух объектов культурного наследия на улице Карла Маркса 22 и 24, где обнаружена стена красноярского острога. Объем инвестиций со стороны РУСАЛа на проекты к 400-летию Красноярска превышает 125 млрд рублей. Красноярск для РУСАЛа — один из важнейших городов. Именно он стал ключевой точкой больше 25 лет назад, когда основатель компании Олег Дерипаска объединял и возрождал алюминиевые заводы. Именно он заложил принципы комплексного подхода к преображению городов ответственности через социальные и экологические изменения. По его поручению в 2017 году началось создание исторического квартала. В 2018 он инициировал проведение конкурса на реконструкцию Центрального парка. «400-летие Красноярска — это большое событие для компании. Мы рады участвовать в подготовке города к этой важной дате. Вкладывая ресурсы в воссоздание истории, в улучшение экологии, мы понимаем, что это реальные перемены, которые останутся с городом на десятилетия», — уверена вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных.