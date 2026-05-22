В Ливане пояснили, почему девушки появляются на улицах Бейрута без одежды: что можно выразить через тело

Психоаналитик из Ливана Иви Карам объяснил, почему девушки стали выходить без одежды на улицы в Бейруте. Он считает, что это может быть вызвано психологическими травмами. Психолог сообщил, что таким образом иногда проявляется кризис или маниакальный эпизод. Об этом Иви Карам порассуждал в диалоге с РИА Новости.
Он уточнил, что человек склонен выражать внутреннюю боль через тело. Эксперт также предположил, что девушки могут выходить обнаженными на улицы в знак протеста против общественных норм.
«Когда человек не может выразить что-то словами, он выражает это через тело. Обнажение тела — это тоже попытка что-то показать или донести», — подытожил Иви Карам.