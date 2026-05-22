Посол США Хоуэри: Трамп отказался от силового захвата Гренландии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил посол США в Дании Кеннет Хоуэри.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил посол США в Дании Кеннет Хоуэри.

«Президент больше не рассматривает применение силы… Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью гренландской радиостанции KNR.

По словам Хоуэри, рабочая группа по Гренландии сможет «прийти к решению, которое будет учитывать как опасения Трампа по поводу безопасности».

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия может стать частью Соединённых Штатов. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.

Ранее экономист Джеффри Сакс допустил, что Трамп может попытаться захватить Гренландию. Он считает, что президент США продолжит добиваться своих целей, несмотря на международную реакцию.

