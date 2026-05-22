Эксперт Подольская рассказала, в каких случаях испытательный срок незаконен

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Испытательный срок на работе не должны проходить несколько категорий граждан, в их числе — недавние выпускники и граждане, заключившие договор на срок до двух месяцев. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Безусловный запрет на испытание для следующих категорий: лица, получившие среднее профессиональное или высшее образование по аккредитованным программам и впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания обучения; лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев», — сказала Подольская.
Такое же правило распространяется на беременных и несовершеннолетних. Кроме этого, испытательный срок не должны проходить россияне, которые прошли конкурс при приеме на работу, а также граждане, переводимые от другого работодателя и выбранные путем голосования (например, преподавателя в вузе или члена в совете директоров), добавила Подольская.