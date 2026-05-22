Вечер африканской поэзии «Корни сердца» пройдёт в Хабаровске

Вечер африканской поэзии «Корни сердца» пройдет 23 мая на территории хабаровской галереи современных искусств «Молекула». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», чтецом станет Эдсон Минанг, прибывший из Республики Конго.
На сцене вместе с поэтом выступит ансамбль африканских барабанов «Янкади» из Хабаровска. Организаторы подчеркивают, что в этот вечер поэзия и музыка соединят современность с древними традициями.
Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об истории уроженки Нигерии, которая мечтала переехать в Россию. Эстер Экпо поступила на подготовительный факультет для изучения русского языка в ТОГУ.
— Кроме моей мечты о России, был еще один момент. Многие люди для изучения иностранных языков выбирают популярные города, но это не всегда хорошо. Такие места, как Хабаровск, позволяют реже пересекаться с теми, кто является носителем английского языка. Поэтому ты быстрее погружаешься в местную культуру и эффективнее учишься, — рассказывала нигерийская студентка.