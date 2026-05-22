На американской военной базе произошло ЧП: госпитализированы два человека

В США 21 мая зафиксировали инцидент. На американской военной базе во Флориде в результате ЧП пострадали два человека. Они были экстренно госпитализированы. Об этом уведомили в пресс-службе авиабазы Эйлин.
Как отмечается, ущерб получило здание исследовательского центра по разработке взрывчатых веществ. Никаких подробностей об инциденте не сообщается.
«Сегодня пострадали два человека в связи с инцидентом, произошедшим около 14:00. Они были доставлены в больницу», — сказано в заявлении.
Власти США между тем заявили о планах отправить своих военных в Польшу. Всего в республику должны прибыть 5 тысяч солдат. Польский лидер Кароль Навроцкий высоко оценил решение Вашингтона. Он поблагодарил США за поддержку и сотрудничество.