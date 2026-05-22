Израильские ВВС уничтожили пункт скорой помощи в Ливане, четверо погибших

По данным Минздрава Ливана, с 2 марта по 21 мая в результате израильских атак погибли 116 сотрудников системы здравоохранения, еще 263 получили ранения. Среди погибших — 111 сотрудников скорой помощи и пять работников медицинского и диагностического персонала. Ведомство также сообщало об атаках на 147 объектов и групп скорой помощи, повреждении 139 машин скорой помощи и поражении 31 пункта скорой помощи. Кроме того, 16 больниц получили повреждения, три из них прекратили работу, говорится в материале.