Демешин отправит хабаровских чиновников жить без интернета на север

Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что часть сотрудников краевого министерства цифрового развития отправят работать в Аяно-Майский район, чтобы они на месте разбирались с проблемами связи и интернета. Об этом глава региона рассказал в интервью ТАСС.
По словам Дмитрия Демешина, чиновники должны увидеть ситуацию своими глазами и пожить в тех условиях, в которых сегодня находятся северные посёлки.
«Для меня принцип — что у Хабаровского края нет окраин», — подчеркнул губернатор.
Одновременно власти края работают с Роскосмос над расширением спутниковой связи. Демешин сообщил, что стабильный интернет в северных районах должен появиться в течение ближайших двух лет. Сейчас Россия наращивает собственную спутниковую группировку после прекращения сотрудничества с западными системами связи.
При этом ждать только новых спутников в крае не собираются. Регион рассчитывает развивать оптоволоконные линии, использовать дополнительные мощности и расширять существующие каналы связи.
Особенно жёстко губернатор раскритиковал ситуацию в Аяно-Майском районе. По его словам, поручение решить проблемы со связью было дано ещё полгода назад, однако вместо результата власти получали объяснения про технические сложности и изношенное оборудование.
Министру цифрового развития края Евгению Демину поручено до 1 июля обеспечить район радиостанциями и подготовить реальные меры по расширению каналов связи. Село Аян уже включили в приоритетный список на подключение к широкополосному интернету. Кроме того, к середине лета для жителей планируют организовать Wi-Fi по социальному тарифу.
Демешин отметил, что перебои с мобильным интернетом в регионе пока носят эпизодический характер. Например, скорость связи временно снижали во время празднования Дня Победы и шествия «Бессмертного полка».
На севере Хабаровского края интернет давно перестал быть вопросом комфорта. Для многих посёлков это уже почти такая же базовая вещь, как зимник, топливо или связь с большой землёй.