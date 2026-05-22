Демешин отправит хабаровских чиновников жить без интернета на север

Министру цифрового развития края Евгению Демину поручено до 1 июля обеспечить район радиостанциями и подготовить реальные меры по расширению каналов связи. Село Аян уже включили в приоритетный список на подключение к широкополосному интернету. Кроме того, к середине лета для жителей планируют организовать Wi-Fi по социальному тарифу.