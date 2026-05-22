В центре Хабаровска 23 мая ограничат движение транспорта

На период проведения 23.05.2026 Всероссийского физкультурного мероприятия X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+), в связи с ограничением движения транспорта будет временно изменен путь следования муниципальных маршрутов.
При ограничении движения по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Московской, улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена с 12:30 до 14:30:
троллейбусные маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской на Железнодорожный вокзал. В обратном направлении по улице Ленинградской на улицу Карла Маркса и по установленным маршрутам.
автобусные маршруты:
— маршруты № 14, 19, 82 при движении в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на улицы Синельникова, Ленинградскую (железнодорожный вокзал), по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении с улицы Муравьева-Амурского будут следовать на улицу Волочаевскую, по Амурскому бульвару, на улицу Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
— маршрут № 21 при движении в направлении центра города с улицы Карла Маркса будет следовать на улицы Синельникова, Ленинградскую (железнодорожный вокзал), по Амурскому бульвару на улицу Льва Толстого (до Дворца профсоюзов) и в обратном направлении по Амурскому бульвару на улицу Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29К по Амурскому бульвару будет следовать на улицу Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29П с улицы Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (железнодорожный вокзал) и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 34 от железнодорожного вокзала будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Волочаевской, Амурскому бульвару до железнодорожного вокзала и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 56 по улице Ленинградской будет следовать до железнодорожного вокзала, по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
При ограничении движения с 14:30 до 20:00 по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса на участке от улицы Шеронова до улицы Синельникова и по транспортной развязке на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской:
троллейбусные маршруты № 1, 2, 4, 9, 28 при движении от железнодорожного вокзала будут следовать с улицы Ленинградской (перекресток с улицей Ким Ю Чена) с левым поворотом на улицу Синельникова, с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.
автобусные маршруты:
— маршруты № 13, 20, 22, 26, 35 при движении от железнодорожного вокзала в направлении улицы Карла Маркса будут следовать по улице Ленинградской, в районе улицы Ким Ю Чена с левым поворотом на улицу Синельникова, с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
— маршруты № 14, 19, 82 при движении в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на улицы Синельникова, Ленинградскую (железнодорожный вокзал), по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении с улицы Муравьева-Амурского будут следовать на улицу Волочаевскую, по Амурскому бульвару, улице Ленинградской, в районе улицы Ким Ю Чена с левым поворотом на улицу Синельникова, с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;
— маршрут № 21 с улицы Карла Маркса будет следовать на улицы Синельникова, Ленинградскую (железнодорожный вокзал), по Амурскому бульвару на улицу Льва Толстого и в обратном направлении по Амурскому бульвару, на улицу Ленинградскую, в районе улицы Ким Ю Чена с левым поворотом на улицу Синельникова, с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29К по Амурскому бульвару будет следовать через железнодорожный вокзал на улицу Ленинградскую, в районе улицы Ким Ю Чена с левым поворотом на улицу Синельникова, с левым поворотом на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29П с улицы Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (на железнодорожный вокзал) и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 34 от железнодорожного вокзала будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Волочаевской, Амурскому бульвару до железнодорожного вокзала и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 56 по улице Ленинградской будет следовать до железнодорожного вокзала, по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 75 (при движении в направлении Волочаевского городка) и маршрут № 83П с улицы Карла Маркса будут следовать с правым поворотом на улицу Синельникова, в районе улицы Ким Ю Чена с левым поворотом на улицу Ленинградскую и далее по установленным маршрутам;
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.
Получить информацию о работе муниципальных маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.
Просьба жителям и гостям города Хабаровска при планировании поездок в центральную часть города учитывать информацию о проведении мероприятия.