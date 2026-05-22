В Хабаровском крае МЧС предотвратили 39 пожаров

В Ульчском районе ведутся поиски 10 летней девочки, пропавшей при переворачивании лодки у села Богородское.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 39 техногенных пожаров, из них 3 произошли в жилых помещениях. Кроме того, зарегистрировано 21 возгорание сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории 16 муниципальных образований действует особый противопожарный режим. В их числе — городские округа Хабаровска и Комсомольска на Амуре, а также ряд муниципальных округов и районов, включая Солнечный, Вяземский, Бикинский и другие.

Дальневосточное УГМС сообщает, что в ряде районов края (Солнечный, Верхнебуреинский, Тугуро Чумиканский, Комсомольский, имени П. Осипенко) и в Комсомольске на Амуре сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности.

Спасатели дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Ульчском районе ведутся поиски 10 летней девочки, пропавшей при переворачивании лодки у села Богородское. На текущий момент обследовано 115 км прибрежной полосы и акватории реки Амур силами полиции, ГИМС МЧС и краевых спасателей. Поиски продолжаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru

