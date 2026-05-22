Сергей Кравчук поручил завершить ремонт тепломагистрали на Суворова на три недели раньше

В Хабаровске стартовали работы по подготовке к очередному отопительному сезону. В краевой столице полным ходом идет реконструкция важного участка тепловых сетей на пересечении улиц Суворова и Фурманова. Ход работ на объекте проинспектировал мэр города Сергей Кравчук, который поставил перед энергетиками задачу сократить сроки ремонта, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.
Тепломагистраль вдоль улицы Суворова является основной для Южного микрорайона. Участок протяженностью 200 метров не ремонтировался около 25 лет. Реконструкция позволит обеспечить надежное теплоснабжение и подачу горячей воды для тысяч хабаровчан. После замены изношенных сетей на новые, обладающие повышенным сроком службы, риск возникновения аварийных ситуаций в зимний период будет сведен к минимуму.
Работы осложняются стесненными условиями: близостью других коммуникаций, плотным транспортным потоком и риском обвала грунта. Несмотря на объективные трудности, Сергей Кравчук обратился к подрядчику с требованием мобилизовать силы и завершить основные работы на 15−20 дней раньше запланированного срока.
«Энергетики смонтировали на этом участке временный трубопровод. Благодаря этому горячее водоснабжение в микрорайоне сохранится в полном объеме на весь срок проведения работ. Это самый центр Южного микрорайона, и мы понимаем, какие неудобства ремонт доставляет автомобилистам и жителям. Я поставил задачу перед подрядчиком — максимально ускориться и завершить монтаж к 25 августа. Затем здесь проведут работы по благоустройству. Я дал распоряжение привлечь специалистов “Горзеленстроя”, чтобы после завершения работ на непроезжей части этого участка появились деревья и газон», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Работы по подготовке коммуникаций к отопительному сезону будут проходить во всех районах Хабаровска.