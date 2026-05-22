Пилоты уснули: авиакомпанию признали виновной в убийстве 200 человек

Компании Airbus и Air France признаны виновными в непредумышленном убийстве из-за авиакатастрофы, в которой погибли 228 человек, сообщает The Sun, материал обнаружил и перевёл aif.ru.
Инцидент случился в 2009 году. Airbus A330 пропал с радаров 1 июня, и его обломки были обнаружены только спустя два года после поисков на площади более тысяч квадратных километров с использованием подводных роботов.
Все 12 членов экипажа и 216 пассажиров погибли. Причиной ЧП назвали техническую неисправность, связанную с датчиками самолёта и «неспособностью пилотов среагировать на торможение».
Записи переговоров между тремя пилотами показали, что 37-летний Дэвид Робер и 58-летний Марк Дюбуа спали во время рейса из Рио-де-Жанейро в Париж.
Катастрофа стала самой крупной в истории авиации Франции. В число погибших вошли пять граждан Британии и три ирландских врача.
«Единственным бодрствующим пилотом был младший пилот Пьер-Седрик Бонин, 32 года, когда самолёт попал в тропический шторм», — говорится в сообщении.
Пассажирский лайнер AF447 вошёл в штопор во время шторма и упал с высоты 38 тысяч футов в воду.
Апелляционный суд в Париже признал Air France и Airbus «единолично и полностью ответственными» за эту трагедию.
