Иркутяне сдали в банки монеты на сумму более 2 млн рублей

Подведены итоги акции «Монетная неделя».

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области подвели итоги акции «Монетная неделя». Об этом сообщили в региональном Отделении Банка России.

С 6 по 18 апреля жители Приангарья сдали в банки более 2,1 миллиона рублей мелочью без комиссии. Участники могли обменять монеты на купюры, памятные экземпляры или зачислить сумму на счет. Чаще всего приносили монеты номиналом 1 и 10 рублей, а рекордсмен сдал сразу почти 6 тысяч рублей мелочью.

Некоторые банки предлагали обмен на юбилейные монеты с героями мультфильмов. Иркутянам напомнили, что пополнить счет мелочью можно круглый год, а отказ в приеме монет — нарушение, о котором следует сообщать в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось о графике выплат пенсий и пособий в Иркутской области на июнь.