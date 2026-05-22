Иркутяне сдали в банки монеты на сумму более 2 млн рублей

С 6 по 18 апреля жители Приангарья сдали в банки более 2,1 миллиона рублей мелочью без комиссии. Участники могли обменять монеты на купюры, памятные экземпляры или зачислить сумму на счет. Чаще всего приносили монеты номиналом 1 и 10 рублей, а рекордсмен сдал сразу почти 6 тысяч рублей мелочью.