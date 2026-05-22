22 мая: какой сегодня церковный праздник

22 мая 2026 года (пятница) — согласно церковному уставу, это день постный. Центральным событием в церковном календаре сегодня является попразднство Вознесения Господня. Накануне, 21 мая, Церковь отмечала сам праздник Вознесения — один из главных (двунадесятых) праздников, который совершается на 40-й день после Пасхи. Сегодняшний день открывает собой восьмидневный период попразднства, когда верующие продолжают духовно проживать и вспоминать это великое событие. Наряду с попразднством Вознесения, 22 мая церковь празднует перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (Италия). Это событие произошло в 1087 году. В этот день верующие вспоминают историю спасения мощей святого от поругания и их обретение в Бари. Кроме того, в этот день в церкви чтут память других святых: Пророк Исаия — великий ветхозаветный пророк, чья книга содержит знаменитые пророчества о Мессии. Мученик Христофор — святой, претерпевший страдания за веру во времена императора Деция (около 250 года). Преподобный Шио Мгвимский — стоял у истоков грузинского монашества (VI век). Преподобный Иосиф Оптинский — старец, известный своей прозорливостью и духовными наставлениями (1911). Священномученики Димитрий и Василий пресвитеры — новомученики, пострадавшие в годы гонений (1938 и 1939 годы).