Осудили и отпустили: СК проверит дело о нападении с трубой на участника СВО в Новосибирской области

Инцидент произошёл 19 июля 2025 года в городе Черепаново. В соцсетях сообщалось, что злоумышленник напал на военнослужащего и избил его металлической трубой. На этом нападавший не остановился и попытался сбить потерпевшего на автомобиле. Следственными органами СК России по региону уголовное дело было расследовано и направлено в суд. Приговором суда фигурант признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы. Однако от фактического отбытия срока он освобождён ввиду времени, проведённого под стражей.