Осудили и отпустили: СК проверит дело о нападении с трубой на участника СВО в Новосибирской области

Инцидент произошёл 19 июля 2025 года в городе Черепаново. В соцсетях сообщалось, что злоумышленник напал на военнослужащего и избил его металлической трубой. На этом нападавший не остановился и попытался сбить потерпевшего на автомобиле. Следственными органами СК России по региону уголовное дело было расследовано и направлено в суд. Приговором суда фигурант признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы. Однако от фактического отбытия срока он освобождён ввиду времени, проведённого под стражей.
Глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СК России Антона Бадулина предоставить доклад об основаниях принятых процессуальных решений, а также по доводам публикаций.