Новосибирцам назвали самые опасные долги в 2026 году

Наличие задолженности само по себе не влечёт уголовной ответственности, но ряд факторов может стать основанием для возбуждения дела, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Евгения Боднар.
Риски возникают при мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) — например, получение займа по поддельным документам или без намерения возвращать средства. Также ответственность по ст. 177 УК РФ наступает при долге свыше 3,5 млн рублей, наличии решения суда и доказанном уклонении от оплаты при реальной возможности платить.
В процедурах банкротства опасность представляет сокрытие активов: переписывание имущества на родственников или фиктивные сделки могут повлечь наказание по ст. 195−197 УК РФ. Отдельно стоит ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов — но при первичном нарушении ответственности можно избежать, полностью погасив недоимки.