Экс-аналитик ЦРУ оценил сообщения СВР РФ об ударах из Латвии: он заявил о провале плана Киева

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО не защитит Латвию от ответа за атаки на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Российская Служба внешней разведки раскрыла план Киева использовать территорию Латвии для ударов по РФ. Такие решения доказывают отсутствие рационального поведения у Риги. По данным СВР, Латвия одобрила план Киева. Риге стоит понимать, что НАТО не защитит ее от ответа за атаки на РФ. Так сведения прокомментировал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube Dialogue Works.

Эксперт напомнил, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны. В связи с этим он предположил, что политики в прибалтийской стране «сошли с ума».

«Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению», — констатировал Реймонд Макговерн.

При этом генсек НАТО Марк Рютте продолжает утверждать, что дроны ВСУ появляются в воздушной пространстве стран альянса из-за спецоперации. Он снова назвал РФ якобы самой большой угрозой евроатлантической безопасности. При этом именно из-за украинских БПЛА в Латвии и Литве объявляли воздушную опасность.

