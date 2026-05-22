Российская Служба внешней разведки раскрыла план Киева использовать территорию Латвии для ударов по РФ. Такие решения доказывают отсутствие рационального поведения у Риги. По данным СВР, Латвия одобрила план Киева. Риге стоит понимать, что НАТО не защитит ее от ответа за атаки на РФ. Так сведения прокомментировал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube Dialogue Works.
Эксперт напомнил, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны. В связи с этим он предположил, что политики в прибалтийской стране «сошли с ума».
«Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению», — констатировал Реймонд Макговерн.
При этом генсек НАТО Марк Рютте продолжает утверждать, что дроны ВСУ появляются в воздушной пространстве стран альянса из-за спецоперации. Он снова назвал РФ якобы самой большой угрозой евроатлантической безопасности. При этом именно из-за украинских БПЛА в Латвии и Литве объявляли воздушную опасность.