Красноярка отсудила у клиники 837 тыс. рублей за разрыв грудного импланта

В Красноярске женщина выиграла суд у клиники и импортёра имплантов после того, как спустя семь лет после операции у неё разорвался грудной имплант. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
В апреле 2017 года она обратилась в хирургический центр «Основа», заплатив 280 тысяч рублей за операцию. На импланты действовала пожизненная гарантия.
В марте 2024 года врачи обнаружили у неё признаки разрыва правого импланта. Импортёр ООО «Нике-Мед» признал случай гарантийным и предложил заменить повреждённый имплант. Однако бесплатно поменяли только один — за второй женщине пришлось заплатить 47 500 рублей, хотя импланты являются парными.
На повторную операцию, МРТ, приёмы врачей и специальное бельё красноярка потратила более 400 тысяч рублей. Она потребовала взыскать с фирмы убытки (431 тысячу рублей) и компенсацию морального вреда (100 тысяч рублей).
Суд удовлетворил иск: с ООО «Нике-Мед» взыскали 478 500 рублей убытков, 80 тысяч рублей морального вреда и 279 250 рублей штрафа. Общая сумма составила 837 750 рублей.
