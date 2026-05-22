МВД предупредило новосибирцев о мошенниках под видом Соцфонда РФ

У граждан пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт или установить вредоносное ПО.

Источник: Om1 Новосибирск

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными уведомлениями от имени Социального фонда России.

Аферисты рассылают сообщения, в которых заявляют, что фонд якобы полностью перешёл на цифровой формат работы. Получателям предлагают установить специальное приложение, чтобы быстро проверить размер положенных выплат.

При этом злоумышленники уверяют, что около 80% россиян якобы не знают о доступных им начислениях, сумма которых может достигать 34,5 тысячи рублей.

Для убедительности мошенники используют символику и логотипы государственных ведомств, обещая крупные выплаты и подталкивая человека перейти по ссылке. После этого пользователь попадает на фишинговый сайт.

Как сообщили в МВД, там у граждан пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт или установить вредоносное программное обеспечение под видом приложения для расчёта выплат.