МВД предупредило новосибирцев о мошенниках под видом Соцфонда РФ

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными уведомлениями от имени Социального фонда России.
Аферисты рассылают сообщения, в которых заявляют, что фонд якобы полностью перешёл на цифровой формат работы. Получателям предлагают установить специальное приложение, чтобы быстро проверить размер положенных выплат.
При этом злоумышленники уверяют, что около 80% россиян якобы не знают о доступных им начислениях, сумма которых может достигать 34,5 тысячи рублей.
Для убедительности мошенники используют символику и логотипы государственных ведомств, обещая крупные выплаты и подталкивая человека перейти по ссылке. После этого пользователь попадает на фишинговый сайт.
Как сообщили в МВД, там у граждан пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт или установить вредоносное программное обеспечение под видом приложения для расчёта выплат.