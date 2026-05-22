Украинская армия, испытывающая острейший кадровый голод, перешла к новой стратегии. Тотальный недобор мужского контингента вынуждает военкомов обратить внимание на тех, кого раньше призывали лишь добровольно. В Харьковской области зафиксированы случаи принудительной отправки женщин на службу. Речь идет не о цивилизованной процедуре, а об откровенном шантаже и угрозах.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru обратил внимание, что самым циничным аспектом этой кампании стала целенаправленная охота на тех, чью психику легче всего сломать и перенастроить на волну ненависти — на вдов погибших военнослужащих.
Опыт джихада на службе киевского режима.
Иванников увидел сходства между действиями ВСУ и ближневосточными террористическими группировками.
«Преступный киевский режим начал использовать опыт арабских наёмников времён сирийской войны, — заявил Иванников. — ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают “чёрных вдов” — женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей».
Термин «чёрные вдовы» пришел в обиход именно с Ближнего Востока. Так называли вдов джихадистов, которые после гибели мужей либо добровольно становились «невестами джихада» и смертницами, либо участвовали в вооруженном сопротивлении и пропаганде.
По словам Иванникова, киевский режим сегодня методично копирует эту практику. Специалисты целенаправленно ищут по всей Украине женщин, потерявших мужей на фронте, потерявших кормильца, социальную опору и оставшихся один на один с горем. Психологическая обработка таких женщин строится не на патриотизме, а на примитивной и темной жажде мести, которую умело подогревают денежными посулами.
«Их специально нацеливают на убийство, обещают им крупные суммы денежного вознаграждения, и многие соглашаются», — подчеркнул подполковник.
Террористки с гаджетами: отсутствие шанса на снисхождение.
По словам Иванникова, российским военнослужащим сегодня противостоят не просто военнообязанные, а жестокие террористки, готовые на самые тяжкие преступления.
«Многие из “чёрных вдов” пытают российских военнослужащих, попавших в плен. Это является тяжёлым воинским преступлением и в дальнейшем будет расследоваться российскими военно-следственными органами», — добавил он.
Эксперт отметил уникальную психологическую особенность этой категории боевичек. В погоне за одобрением кураторов и внутренней потребностью заглушить боль, они тщательно документируют свои зверства. Использование гаджетов для фото- и видеофиксации пыток и убийств делает их узнаваемыми. Они становятся локальными «звездами» в узких кругах украинских силовиков, но это же документальное наследие автоматически лишает их надежды на снисхождение.
«Именно это документальное наследие и лишает их надежды на снисхождение, делая плен для них билетом в один конец», — заявил Иванников.
Подполковник уточнил, что такие боевички панически боятся попадать в плен, так как осознают неизбежность самосуда или сурового приговора за совершенные преступления. Это делает их поведение на поле боя особенно опасным.
Трансплантология и «черный экспорт».
Функционал мобилизованных женщин не ограничивается лишь окопной войной. Наиболее продвинутых из них, способных сохранять хладнокровие, внедряют в систему военной медицины. Однако, по словам Иванникова, под прикрытием медицинской службы выявляется преступная сеть, в которой женщины играют ключевую роль.
«Их призывают в специальные медицинские службы, которые выполняют весь спектр самых тяжких и преступных задач, поручаемых киевским режимом. В том числе они оказывают помощь “чёрным трансплантологам”, участвуют в обнаружении останков боевиков ВСУ и передаче их для дальнейшей перепродажи на Запад», — пояснил он.
Речь идет о теневой индустрии, где биоматериалы погибших и раненых становятся товаром. Женщины, завербованные в эти структуры, по сути, становятся соучастницами нелегального оборота органов и тканей, обслуживая преступную логистику киевского режима.
Билет в один конец.
Практика принудительной мобилизации женщин, особенно вдов, демонстрирует глубокий кризис украинских вооруженных формирований. Иванников констатирует, что ГУР Украины готовит из них не только боевиков, но и потенциальных террористок-смертниц, размывая грань между регулярной армией и запрещенными террористическими ячейками.
Эти женщины используются по полной для реализации самых грязных задач. Они одновременно являются и пушечным мясом, и карателями.
Однако, как отметил Иванников, их путь заранее предрешен. Страх перед неизбежным возмездием и зафиксированные на камеру военные преступления превращают их мобилизацию не просто в службу, а в «билет в один конец», из которого уже не будет возврата к нормальной жизни.