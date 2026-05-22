The Guardian: Одна деталь на встречах Путина и Трампа показала предпочтения Китая

Визиты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай, прошедшие с разницей в несколько дней, внешне были организованы по схожему сценарию. Однако одна небольшая деталь продемонстрировала, кому Пекин отдает предпочтение. Об этом в среду, 20 мая, пишет британская газета The Guardian.

Церемонии встречи лидеров в аэропорту выглядели практически одинаково: военный оркестр, почетный караул и группы молодых людей с флагами. Отличался лишь состав встречающей делегации.

Трампа встречал заместитель председателя КНР, чья должность, как отмечается, носит преимущественно церемониальный характер. Путина же в аэропорту приветствовал влиятельный член Политбюро Компартии Китая. В издании посчитали это тонким сигналом, что Китай видит в Москве важного партнера, говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин провели масштабные переговоры. Китайский политик заявил, что Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Главные заявления лидеров — в материале «Вечерней Москвы».

После завершения официальных переговоров Путин и Си провели встречу в неформальной обстановке, чтобы за чашкой чая обсудить широкий спектр актуальных международных вопросов.

