В Сербии нашли жертву мафиозного убийства, заявил Вучич

О находке останков жертвы резонансного мафиозного убийства в Сербии сообщает президент страны Александр Вучич. Заявление прозвучало в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, тело было обнаружено между селами Ярковац и Марадик в муниципалитете Инджия. Специалисты обратили внимание на место, где находилось большое количество сожжённой древесины, после чего была найдена бочка с останками внутри.

Как уточняется, конструкция была разрезана, тело помещено внутрь и, предположительно, подвергнуто поджогу. Отмечается, что даже после этого на месте оставались следы крови, а идентификация личности продолжается по ДНК-материалу. При этом, как заявил Вучич, с высокой вероятностью речь идет о мужчине по фамилии Нешович.

Отдельно подчеркивается, что бочка, по данным следствия, была залита бетоном, причём использовался материал с длительным временем застывания — предположительно для того, чтобы затруднить обнаружение тела служебными собаками.

Вучич заявил, что к делу могут быть причастны лица, ранее или в настоящее время связанные с правоохранительными структурами. Среди них упоминаются бывший сотрудник полиции, покинувший службу в 2000-х годах, а также водитель с возможными связями с полицией.

Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщала об отстранении полковника Веселина Милича от должности главы управления полиции Белграда. По версии местных СМИ, он мог присутствовать при стрельбе в ресторане, где произошёл конфликт между участниками организованных преступных группировок, после чего тело одного из участников было скрыто.

Высшая прокуратура Белграда уже взяла показания у Милича по делу о сокрытии преступления и содействии преступнику. Сообщается об арестах и задержаниях фигурантов, включая сотрудников полиции.

Отдельно Вучич заявил о планах ужесточения законодательства и проверок в правоохранительных органах. По его словам, часть сотрудников может быть уволена в рамках масштабной кадровой чистки, а также готовится закон, направленный на предотвращение связей силовиков с организованной преступностью.

Отмечается, что, по данным сербского руководства, за первые месяцы 2026 года в стране зафиксировано снижение уровня преступности, при этом все убийства и покушения за этот период, как утверждается, были раскрыты.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
