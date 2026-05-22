Комсомольчанам представили проект благоустройства парка «Судостроитель»

Администрация Комсомольска-на-Амуре представила предконцепцию благоустройства Парка культуры и отдыха «Судостроитель» имени В. П. Костенко. Проект разработали по итогам проведенных анкетирований, опросов и фокус-групп. Горожан попросили оценить будущий облик центральной общественной территории Города юности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторы новой концепции постарались учесть запросы местных жителей, а также сохранить особенности парковой зоны и отразить ее культурную значимость для Комсомольска-на-Амуре. С проектом можно ознакомиться по ссылке.
Предварительный макет еще нуждается в доработке. Горожанам предложили пройти опрос и указать, как можно улучшить концепцию парка «Судостроитель».
— Ваше мнение поможет сформировать окончательный вариант концепции, которая будет включена в заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа в нем позволит получить грант в 300 миллионов рублей, которые пойдут на благоустройство нашего главного парка, — отметили в мэрии.
Напомним, что в парке «Судостроитель» уже сейчас ведутся работы по благоустройству. В апреле этого года подрядчик приступил к уборке общественного пространства где раньше находилась сцена.