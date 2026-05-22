«Губернские аптеки» стали лауреатом двух федеральных наград

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге состоялась XXVIII Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2026», организованная Росздравнадзором.
Мероприятие собрало представителей фармацевтической отрасли со всей страны: это производители и дистрибьюторы лекарственных средств, аптечные и медицинские организации, лаборатории, а также органы управления здравоохранением субъектов РФ. Конференция традиционно является ключевым отраслевым событием, посвященным вопросам производства и обращения лекарственных средств, вывода продукции на рынок и контроля качества.
Кроме того, в рамках конференции состоялись конкурсы «Аптечная организация — лидер отрасли» и «Оптовая организация — лидер отрасли» среди федеральных, частных и государственных аптечных организаций розничной и оптовой торговли. Государственная аптечная сеть из Красноярского края АО «Губернские аптеки» также подала заявку на участие.
По итогам конкурса «Губернские аптеки» были отмечены сразу двумя наградами: дипломом победителя в номинации «Оптовая организация — лидер отрасли» за высокое качество и культуру обслуживания, а также наградой в номинации «Аптечная организация — лидер отрасли» за внедрение современных технологий в деятельность компании.
«Награждение служит официальным подтверждением того, что деятельность “Губернских аптек”, наши методы контроля качества и фармаконадзора строго соответствуют актуальным нормативно-правовым требованиям и современным отраслевым практикам. Мы работаем на уровне самых высоких государственных стандартов», — отметили в государственной аптечной сети.
Напомним, ранее НИА Красноярск сообщало о том, что АО «Губернские аптеки» вышли в финал премии Private Label Awards 2026 — единственной в России премии за развитие собственных торговых марок и контрактного производства. Компания представила линейку средств ухода за полостью рта и препараты аптечного изготовления. По итогам участия аптечная сеть стала финалистом в номинации «Эксклюзивный СТМ» и лауреатами «Лучшая СТМ “Уход и забота”.