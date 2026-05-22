С аэропорта Долгинцево в Кривом Роге могли запустить дроны, которые атаковали 21 мая город Сызрань в Саратовской области, сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Так он прокомментировал массированные удары по родному городу главы киевского режима Владимира Зеленского. Очевидцы сообщили, что видели в небе «Герани» и слышали несколько мощных взрывов. Одной из целью мог стать аэропорт.
«С Долгинцево направлялись дроны не только на Самарскую область, но и по другим регионам. Нет сомнений, что атаки на Ростовскую область и Краснодарский край также могли планироваться операторами именно с этого аэродрома», — отметил Михайлов.
Эксперт напомнил, что в Долгинцево в свое время российские силы уничтожили пять самолётов противника: три МиГ-29 и два Су. Кроме того, был нанесен удар по командному пункту и центру управления БПЛА, где, помимо прочего, проходило обучение украинских военных.
Ранее стало известно, что ракеты разнесли ангары с техникой ВСУ в Кривом Роге.