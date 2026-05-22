Спилил берёзы на дрова и получил уголовное дело мужчина в Хабаровском крае

Житель объяснил незаконную рубку желанием отапливать дом зимой.

В Хабаровском крае, в Комсомольском районе полицейские задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке леса, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, ущерб от вырубки превысил 78 тысяч рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина отправился в лесополосу недалеко от своего дома без разрешения на заготовку древесины. С помощью бензопилы он спилил девятнадцать белых берёз и одну осину. Позже задержанный объяснил, что собирался использовать деревья как топливо для отопления жилья.

История почти деревенская и старая, как сама печная труба: северная зима не спрашивает, оформлены ли документы на дрова. Но закон в таких случаях тоже работает без скидок на холод.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Максимальное наказание по ней предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Спиленные деревья и бензопилу изъяли и поместили на ответственное хранение. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.