В Хакасии жители Черногорска остались без воды

Причиной стал прорыв на центральном коллекторе.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Водоснабжение отключено в Черногорске в Хакасии из-за прорыва на центральном коллекторе. Об этом сообщили в канале ГУП РХ «Хакасресводоканал» в «Максе».

«В связи с прорывом на центральном коллекторе на время аварийных работ прекращена подача воды в город Черногорск. Водоснабжение будет восстановлено сразу после ликвидации аварии», — говорится в сообщении.

Замглавы республики Дмитрий Бученик сообщил в своем канале в «Максе», что ночью при запуске системы водоснабжения был обнаружен технологический порыв на трассе водопровода. Возобновление подачи воды ожидается не раньше 15:00 (11:00 мск).

Черногорск — второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, где проживают более 75 тыс. человек. Находится в 16 км от Абакана.